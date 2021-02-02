İzmir'de etkili yağışların ardında baraj kapakları açıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Kent tarihinin rekor yağışlarından birini alan İzmir’de Balçova ve Ürkmez barajlarında doluluk yüzde 100’e ulaşınca DSİ suyun kontrollü tahliyesine başladı. Bölgedeki vatandaşlarımızın dikkatli olmasını rica ediyorum." dedi.





İzmir'de sağanağın neden olduğu selde 2 kişi yaşamını yitirdi. İzmir'de kent merkezine son 14 saatte metrekareye düşen yağış miktarı 142 kilograma ulaştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Balçova ve Ürkmez barajlarında doluluk oranı yüzde 100’e ulaşınca kontrollü tahliye işleminin başlatıldığını bildirdi.





Soyer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kent tarihinin rekor yağışlarından birini alan İzmir’de Balçova ve Ürkmez barajlarında doluluk yüzde 100’e ulaşınca DSİ suyun kontrollü tahliyesine başladı. Bölgedeki vatandaşlarımızın dikkatli olmasını rica ediyorum." dedi.





Öte yandan İzmir'de kuvvetli yağışın yarın sabah saatlerine kadar etkili olacağı bilgisini veren meteoroloji yetkilileri, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.