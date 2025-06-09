Samanyolu Haber /Gündem / İzmir'de feci kaza! 3 araç birbirine girdi, 5 ölü 2 yaralı /09 Haziran 2025 10:21

İzmir'de feci kaza! 3 araç birbirine girdi, 5 ölü 2 yaralı

İzmir'in Menderes ilçesinde 3 otomobilin karıştığı bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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İzmir'de Özkan Nazlı (45) idaresindeki 35 CLF 493 plakalı otomobil, Menderes-Seferihisar kara yolu Keler mevkisinde karşı yönden gelen Sultan Baran'ın (22) kullandığı 35 ZY 756 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmayla savrulan 35 CLF 493 plakalı otomobil, seyir halindeki S.U. (21) idaresindeki 45 ARV 589 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda sıkışan kişiler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Kazada sürücü Özkan ve eşi Suna Nazlı (45) ile diğer otomobilde bulunan sürücü Sultan ile ablaları Emine (26) ve Fatma Baran (24) hayatını kaybetti.

YARALILAR HASTANEDE

Yaralanan E.D.D. (20) ve Z.N. (20), ambulanslarla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Savcının kaza yerindeki incelemesinin ardından cenazeler, aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü S.U'nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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