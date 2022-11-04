İzmir'de korkutan deprem, caminin minaresi yıkıldı

Merkezi üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki deprem, büyük korku yaşattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir'in Buca ilçesi merkezli 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Vatandaşlar kendini sokaklara atarken, Konak'ta bir caminin minaresi yıkıldı. Şiddetli sarsıntı birçok ilden Manisa, Aydın, Kuşadası ve Turgutlu gibi çevre il ve ilçelerden de hissedildi.





Kentte tüm ekipler şu an devriye gezerken, İzmir genelinde detaylı taramalar yapılıyor. Depremden korkan vatandaşlar kendilerini sokaklara atmış durumda.







