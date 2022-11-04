Samanyolu Haber /Gündem / İzmir'de korkutan deprem, caminin minaresi yıkıldı /04 Kasım 2022 08:30

İzmir'de korkutan deprem, caminin minaresi yıkıldı

Kandilli Rasathanesi'ne göre İzmir'de 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. Manisa ve Aydın'dan da hissedilen depremin derinliğini 14,47 kilometre olarak duyurdu. Depremin etkisiyle vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi.

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Merkezi üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki deprem, büyük korku yaşattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir'in Buca ilçesi merkezli 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Vatandaşlar kendini sokaklara atarken, Konak'ta bir caminin minaresi yıkıldı. Şiddetli sarsıntı birçok ilden Manisa, Aydın, Kuşadası ve Turgutlu gibi çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

Kentte tüm ekipler şu an devriye gezerken, İzmir genelinde detaylı taramalar yapılıyor. Depremden korkan vatandaşlar kendilerini sokaklara atmış durumda.


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