İzmir'de 'Lenin' ödülü

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali sona erdi. Festivalde en iyi film ödülüne 'Sen Ben Lenin' layık görüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali sona erdi. Festivalde en iyi film ödülüne 'Sen Ben Lenin' layık görüldü.





En iyi yönetmene verilen Jüri Özel Ödülü’nü Tayfun Pirselimoğlu alırken En İyi Kadın Oyuncu Gülçin Kültür oldu. En İyi Erkek Oyuncu ödülünü ise Halil Babür ve Murat Kılıç paylaştı.





Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılan ödül gecesinin sunuculuğunu oyuncu Şenay Gürler yaptı. İtalyan müzik grubu Nino Rota Ensemble geceye katılanlara müzik şöleni yaşattı.









İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği ve Kültürlerarası Sanat Derneği işbirliği ile düzenlenen 2. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali sona erdi.Festival’de En İyi Film ödülüne Sen Ben Lenin layık görüldü.