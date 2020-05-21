İzmir'de minarelerden Çav Bella şarkısı çalındı

İzmir'in birçok ilçesindeki camilerden aynı anda İtalyan halk şarkısı Bella Ciao (Çav Bella) çalındı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcının paylaşım yaptığı olayla İzmir Müftülüğü, ildeki camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin inceleme başlatıldığını ve bu konuda suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.





İzmir’de öğleden sonra Karşıyaka, Konak, Çiğli, Buca gibi birçok ilçedeki camilerin hoparlörlerinden İtalya halk şarkısı Bella Ciao (Çav Bella) çalındı. Sosyal medyada birçok kullanıcı o anları hesaplarından paylaştı.





İzmir İl Müftülüğü tarafından ise “Yaptığımız ilk incelemede kimliği belirsiz kişiler tarafından merkezi ezan sistemine yasa dışı bir şekilde girilerek sabotaj gerçekleştirilmiştir” açıklaması yapıldı.





Müftülük'ten yapılan açıklama şöyle:





"Bugün saat 17.00 sularında ilimizin çeşitli bölgelerindeki bazı camilerimizin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemimizin frekansına korsan şekilde müdahil olmak suretiyle bir sabotaj gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili gerekli suç duyurusunda bulunulmuş ve gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."





Öte yandan Emniyet de konu hakkında araştırma başlattı.