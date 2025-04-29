Samanyolu Haber /Gündem / İzmir'de nefret operasyonu: 41 kişi hakkında gözaltı kararı /29 Nisan 2025 12:48

İzmir'de nefret operasyonu: 41 kişi hakkında gözaltı kararı

15 Temmuz sonrası yaşanan hukuksuz süreçte yeni bir nefret operasyonuna daha imza atıldı. İzmir'de hakkında gözaltı kararı olan 41 kişi eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Hizmet Hareketi'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Bylock kullanıcısı oldukları iddia edilen 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

Hakkında gözaltı kararı verilenler aleyhinde iftiracı beyanları olduğu ve bu kişilerin isimlerinin bazı dijital materyallerde yer altığı ileri sürülüyor. Hukuksuz operasyonların yeni mağdurlarının iddia edilen güncel yapıda faaliyette bulundukları ve sosyal medyada Hizmet Hareketi lehinde paylaşımlarda bulundukları iddia ediliyor. 

Bu kapsamda polis ekiplerince sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 31 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanler emniyete götürülürken 10 kişi hakkında yakalama çalışmaları sürüyor.
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