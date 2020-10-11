İzmir'de operasyon: 7 ton ele geçirildi

İzmir'in Buca ve Konak ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 7 ton sahte içki ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı. İzmir'de son 3 günde 10 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti.





İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca ilçesinde bir büfede sahte içki satıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.





Operasyonda, 1 ton sahte içki ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.





Hırsızlık ihbarı üzerine Konak'a bağlı Etiler mahallesindeki bir depoda arama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bir kısmı satışa hazır hale getirilmiş 6 ton sahte içki buldu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.





Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.