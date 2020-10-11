Samanyolu Haber /Gündem / İzmir'de operasyon: 7 ton ele geçirildi /11 Ekim 2020 17:42

İzmir'de operasyon: 7 ton ele geçirildi

Son günlerde sahte içki nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği İzmir'de yapıldığı ifade edilen operasyonda 7 ton sahte içki ele geçirildiği belirtildi.

SHABER3.COM

İzmir'in Buca ve Konak ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 7 ton sahte içki ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı. İzmir'de son 3 günde 10 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca ilçesinde bir büfede sahte içki satıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1 ton sahte içki ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı. 

Hırsızlık ihbarı üzerine Konak'a bağlı Etiler mahallesindeki bir depoda arama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bir kısmı satışa hazır hale getirilmiş 6 ton sahte içki buldu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. 

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İzmir'de operasyon: 7 ton ele geçirildi Sonraki Haber >>

Gökdelende yangın dehşeti!

Gökdelende yangın dehşeti!

CNN muhabirinin rakunla mücadelesi viral oldu

CNN muhabirinin rakunla mücadelesi viral oldu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

Azerbaycan ele geçirdiği askeri teçhizatı sergiledi

Azerbaycan ele geçirdiği askeri teçhizatı sergiledi

Yakup'un yürek burkan sözleri...

Yakup'un yürek burkan sözleri...

Erdoğan meydan okudu: S-400'ler Sinop'ta!

Erdoğan meydan okudu: S-400'ler Sinop'ta!

Kırgızistan'da göstericiler Meclis, Hükümet ve Başkanlık Sarayı'na girdi

Kırgızistan'da göstericiler Meclis, Hükümet ve Başkanlık Sarayı'na girdi

Putin kameralar önünde Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı

Putin kameralar önünde Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı

Cemal Uşak'ın vefatı ve Mehmet Fırıncı

Cemal Uşak'ın vefatı ve Mehmet Fırıncı

Trump hastane dışına çıktı

Trump hastane dışına çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:47:45