İzmir Karşıyaka'da çıkan orman yangını büyüdü: 'Bölgede yaşayanlar uzaklaşsın!'

İzmir Karşıyaka'da Yamanlar Dağı civarında çıkan yangın büyüdü. Hızı saatte 60 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşanırken, bölgeye takviye olarak 2 uçak, 1 helikopter, 4 arazöz, 1 su ikmal aracı takviye olarak gönderildi.



2 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ



Alevlerin ilerlediği Doğançay ve Sancaklı mahalleleri tahliye edildi. Doğançay Mahallesi'ndeki alevlerin sıçradığı 3 ev zarar görürken, bölgeye takviye ekipler gönderildi. Alevler Karşıyaka'daki hayvan barınağına kadar ulaştı. Barınak gönüllülerle birlikte tahliye ediliyor.



Yangına dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler yangının yerleşim yerlerine ne kadar yaklaştığını gözler önüne serdi. Kemal Kaya adlı sosyal medya kullanıcısının X hesabından yaptığı paylaşımda EVKA 6 ve M. Kemal mahallesi arkasındaki ormanlık alanın kül olduğu görüldü.



Şehirde bazı noktaların külle kaplandığı öğrenilirken dumanlar Karşıyaka'nın birçok noktasından görülüyor.,



BELEDİYE BAŞKANI: VATANDAŞLAR BÖLGEYİ BOŞALTSIN



İzmir'in Bayraklı ilçesinin Belediye Başkanı İrfan Önal X hesabından yaptığı açıklamada Doğançay bölgesinde yaşayan vatandaşların bir an önce evlerini boşaltmasını istedi. Önal'ın paylaşımı şu şekilde;



Doğançay bölgesindeki yangın, rüzgarın da etkisiyle maalesef yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın bir an önce evlerini boşaltmasını istiyoruz. Havadan ve karadan devam eden söndürme çalışmalarında tüm saha görevlilerimizin yangını söndürebilmesi için görevi olmayan araçların ve vatandaşlarımızın da bölgeden uzaklaşmasını önemle rica ediyoruz.



İZMİR VALİSİ: VATANDAŞLARIMIZIN TAHLİYESİ SÜRDÜYOR



İzmir Valisi Süleyman Elban yangından etkilenen vatandaşların tahliyesinin sürdüğünü söyledi.



Elban, "13 Ağustos 2024 Salı günü saat 21.43'te Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi'nde başlayan ve 14 Ağustos 2024 Çarşamba günü saat 19.15'te kontrol altına alınan yangın, ani rüzgarın etkisiyle 15 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 21.30'da yeniden başlamış ve devam etmektedir. Ekiplerimiz yangına havadan ve karadan müdahaleye devam etmekte ve yangından etkilenen vatandaşlarımızın tahliyesi sürdürülmektedir." ifadesini kullandı.



Elban şunları kaydetti:



Bu süreçte; 5 uçak, 6 helikopter, 67 arazöz, 47 su ikmal aracı ve su tankeri, 8 dozer, 12 TOMA, 112 ekipleri, emniyet ekipleri, jandarma ekipleri, 63 kara aracı, itfaiye ekipleri, 69 yunus timi, 36 trafik ekibi, 94 sivil ekip, 1950 personel, 642 itfaiye personeli yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Tüm kurumlarımızın desteğiyle yangını kontrol altına almak için yoğun bir gayret içerisindeyiz.



Yangından etkilenen İzmirli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



ORMAN BAKANLIĞI: HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesabından, "İzmir’in Karşıyaka ilçesi Yamanlar bölgesinde meydana gelen orman yangınına karşı ilk andan itibaren havadan ve karadan mücadelemizi sürdürüyoruz. Tüm imkanlarımızla yangını kontrol altına almak için gayret ediyoruz." paylaşımını yaptı.