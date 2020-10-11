Samanyolu Haber /Gündem / İzmir'de sahte içkiden 8 kişi öldü /11 Ekim 2020 11:53

İzmir'de sahte içkiden 8 kişi öldü

İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuranlardan 2'si daha yaşamını yitirirken, ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

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Alınan bilgiye göre, 9 Ekim Cuma günü metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Necdet Kanatlıer ve Nihat Karaoğlan kurtarılamadı.

Kanatlıer ve Karaoğlan'ın cenazeleri, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bu arada Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 3, İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 1 kişinin daha metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle başvurduğu öğrenildi. Bu 4 kişinin tedavilerinin yoğun bakımda devam ettiği belirtildi. 

İzmir'de 9 Ekim Cuma günü sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 18 kişi kentteki hastanelere başvurmuştu. Soruşturma kapsamında 5 iş yeri, 1 depo ve 1 ikamete operasyon düzenlenmiş, 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Hastaneye kaldırılanlardan 6'sı dün yaşamını yitirmişti.
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