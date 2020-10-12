Samanyolu Haber /Gündem / İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 15'e yükseldi /12 Ekim 2020 13:19

İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 15'e yükseldi

İzmir’de, sahte içki tüketmeleri nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e yükseldi. Hastaneye kaldırılan çok sayıda kişinin tedavisi ise devam ediyor.

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İzmir’in çeşitli ilçelerinde sahte içki içtikleri iddia edilen çok sayıda kişi, mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle rahatsızlanarak hastanelere kaldırılmıştı. İzmir’in Urla ve Ödemiş ilçelerinde de 4 kişi daha sahte içkiden hayatını kaybetti.

Urla’da sahte alkol tükettiği iddia edilen 46 yaşındaki H.U, rahatsızlanarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Buradan Manisa’ya sevk edilen Ulukaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ödemiş ilçesinde ise mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle Ödemiş Devlet Hastanesine başvuran 6 kişinin, yapılan tahliller sonucunda sahte içki tükettikleri ortaya çıktı. Sahte içki tüketenlerden ikisi vefat etti. Kuzen oldukları öğrenilen bu kişilerin cenazeleri bugün toprağa verilecek. Ödemiş Devlet Hastanesinde sahte içki nedeniyle tedavi görenlerden bir kişi de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Hastaneye kaldırılan çok sayıda kişinin tedavisine devam edilirken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ise genişletildiği öğrenildi.

Son bir haftada 21 kişi alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti.
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