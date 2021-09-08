Samanyolu Haber /Gündem / İzmir'de silahlı saldırı: 1'i bebek 5'i çocuk 12 kişi yaralandı /08 Eylül 2021 13:30

İzmir'de silahlı saldırı: 1'i bebek 5'i çocuk 12 kişi yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde 2 kişinin düzenlediği silahlı saldırıda 1'i bebek 5'i çocuk 12 kişi yaralandı.

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İzmir'in Konak ilçesinde 2 kişinin düzenlediği silahlı saldırıda 1'i bebek 5'i çocuk 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güney Mahallesi'nde silahlı saldırı sonucu 1 yaşındaki F.Ç ile ikizler A.Ü ve R.Ü (13) ile S.Ü. (42), A.Ü. (38), M.Ü. (18), M.T. (22), D.Ü. (16), F.Ü. (30), B.Ü. (17), S.N.D. (10) ve A.Ü. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Tepecik ile Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı.

Bir yaşındaki bebeğin kafası ve vücuduna 7 saçma isabet ettiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi alırken olayın faili 2 zanlı gözaltına alındı. Anadolu Ajansı saldırganların saldırıya uğrayan ailelerin husumetli olduğu bilgisini paylaştı.
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