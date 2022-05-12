Samanyolu Haber /Gündem / İzmir'de suya yüzde 15 zam geldi /12 Mayıs 2022 00:34

İzmir'de suya yüzde 15 zam geldi

Artan maliyetler nedeniyle İzmir'de su faturalarına yüzde 15 oranında bir zam yansıtılacağı açıklandı.

SHABER3.COM

Yüksek döviz kurları ve artan enflasyon nedeniyle İzmir'de su faturalarına 1 Temmuz 2022'den gerçerli olacak şekilde yüzde 15 oranında bir zam yansıtılacağı aktarıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre İZSU Genel Müdürlüğü Olağan Genel Kurulu, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, 1 Temmuz 2022'den itibaren geçerli olmak üzere suya yüzde 15 zam yapılmasına karar verildi.

Yapılan su zammıyla ilgili açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İZSU yasa gereği giderlerini su satışlarından sağlayan bir kurumdur. Ülkemizdeki ekonomik gidişatın 2018 yılı itibarıyla bozulmaya başladığını biliyoruz. Bu koşullar altında, 2019 yılının ikinci yarısında su fiyatında indirim yaparak vatandaşlarımıza destek verdik. 2020 yılının ikinci yarısında 100 milyona yakın gelir bütçesinden vazgeçerek zam yapmadık. Son bir yılda ekonomik bozulma hızlı bir ivmeyle ekonomik krize dönüştü. Giderlerdeki aşırı fiyat artışı su fiyatını yeniden değerlendirme zorunluluğunu getirdi. Engelli abonelerimize yüzde 50 indirim uyguluyoruz. Tarımsal ve hayvan yetiştiren abonelerimiz ve küçük esnafımıza özel uygulamalarımız var" dedi.
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