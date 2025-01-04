Samanyolu Haber /Gündem / İzmir'de TikTok faciası: 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti /04 Ocak 2025 21:40

İzmir'de TikTok faciası: 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki çocuk TikTok'tan izlediği videodan etkilenip deney yapmak için üzerine kolonya döküp çakmakla kendini yaktı. Küçük çocuk TikTok akımı sonrası 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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İzmir'in Bornova ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde 17 Aralık günü, evde tek başına olduğu öğrenilen 10 yaşındaki Mert Yetiştiren, TikTok’ta kolonya yakma akımı videolarını izleyerek deney yaptı. Üzerine kolonya döken ve çakmakla ateşe veren küçük çocuk daha sonra alevleri söndüremedi ve vücudunda yanıklar meydana geldi. Zor çabalarla ateşleri söndüren çocuk daha sonra durumu telefonla ailesine bildirdi. Eve gelen anne daha sonra Mert Yetiştiren’i hastaneye kaldırdı.

16 GÜN MÜCADELE VERDİ

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Mert Yetiştiren, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından küçük çocuk, yakınları tarafından toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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