Samanyolu Haber /Gündem / İzmir'de toplu ulaşıma zam: İşte yeni rakamlar /05 Mayıs 2022 21:06

İzmir'de toplu ulaşıma zam: İşte yeni rakamlar

Artan akaryakıt fiyatları nedeniyle çeşitli şehirlerde toplu taşıma ücretlerine yeni zamlar gelmeye devam ediyor.

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Akaryakıt fiyatlarındaki artış sonrasında İzmir'de de toplu taşımaya zam geldiği belirtildi.

İl genelinde belirlenen yeni fiyat tarifesi kamuyuna duyuruldu.

Evrensel'de yer alan habere göre İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen yeni tarife ile toplu ulaşımda tam bilet 7 lira 10 kuruş oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), mart ayı toplantısında toplu ulaşım fiyatlarına her ay TEFE ve TÜFE ortalamasına göre zam yapılması kararlaştırılmıştı. Bugün açıklanan enflasyon oranıyla birlikte toplu ulaşıma bir zam daha gelmiş oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı uyarınca, A Tarife kapsamında 6,50 TL olan tam biniş ücreti, 7,10 TL’ye çıkarıldı. 120 dakika içindeki ilk aktarma ücreti 1,31 TL, ikinci aktarma ücreti ise 98 kuruş olarak belirlendi.

Öğrenci biniş ücreti de 2,20 TL’den 2,40 TL’ye yükseltildi. Öğretmen ve 60 yaş biniş ücreti ise 5,60 TL’den 6,11 TL’ye çıkarıldı. Öğrenci, Öğretmen ve 60 yaş kartlarının, ilk binişten sonraki 120 dakika içinde aktarma ücretlerinden muaf olması uygulaması devam edecek.
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