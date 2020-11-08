Samanyolu Haber /Gündem / İzmir'de yıkık, yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısı 342 /08 Kasım 2020 17:54

İzmir'de yıkık, yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısı 342

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem sonrası son durumla ilgili açıklama yaptı: Tüm İzmir genelinde 75 bin 934 binada 411 bin bağımsız bölümün incelemesi yapıldı. Şu an için acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 342 oldu, bağımsız bölüm sayısı da 4 bin 350'ye ulaşmış durumda.

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İzmir'de 114 kişinin öldüğü, 1035 kişinin yaralandığı deprem sonrası çalışmalarda gelinen son noktayı açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hastanelerde 24 kişinin tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Bakan Murat Kurum şu bilgileri verdi: Bayraklı ilçemizin tamamındaki hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Tüm İzmir genelinde 75 bin 934 binada 411 bin bağımsız bölümün incelemesi yapıldı. Şu an için acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 342 oldu, bağımsız bölüm sayısı da 4 bin 350'ye ulaşmış durumda. Yıkılan binası olan her vatandaşımıza 7 bölge belirledik. Bu 7 bölgedeki vatandaşlarımıza en az bir tane daire verecek şekliyle, fazla dairesi olanlara ilişkin de rezerv alandan karşılamak suretiyle vatandaşlarımıza yerinde bir çözüm sunmuş olacağız."

BAYRAKLI'DA BİN ADET KONTEYNER TESLİM EDİLECEK

Hak sahibi olan vatandaşların 2 yıl ödemesiz, 18 yıl sıfır faizle ödemeleri yapacağını belirten Bakan Kurum, "Riskli gördüğümüz ve projeye dahil ettiğimiz vatandaşlarımız ödemelerini yapacaklar, ödemelerini de maliyet bedellerinde ciddi oranda indirim yapılarak uygun şartlarda ödeme imkanı sağlamış olacağız. Konteyner alanı için 16 günümüz kaldı. İnşallah çok daha öncesinde de konteynerlerimizi koyup vatandaşlarımızın ihtiyacını giderecek adımları atıyoruz. Bayraklı'da bin adet, Ege Üniversitesi'nde 312 konteyner ile ilgili altyapı çalışmalarımız sürmektedir. İlk etapta Bayraklı'daki bin konteynerimizi yapıp vatandaşımıza teslim ediyor olacağız. Şu ana kadar Kızılay koordinasyonunda 531 bin vatandaşımıza sıcak yemek hizmeti verilmiştir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığımız hem de valiliğimiz elemanlarınca da çadır kentlerimiz ve konteyner alanlarımızda da vatandaşlarımıza, gençlerimize, çocuklarımıza her türlü eğitim ile psikososyal destek verilmektedir. Bu kapsamda 33 bin çocuğumuza bugüne kadar destek verilmiş durumda" dedi. 
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