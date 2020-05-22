Samanyolu Haber /Gündem / İzmir'deki Çev Bella skandalından sonra şimdi de Selda Bağcan şarkısı... /22 Mayıs 2020 00:13

İzmir'deki Çev Bella skandalından sonra şimdi de Selda Bağcan şarkısı...

İzmir'deki bazı camilerin merkezi ezan okuma sistemine sızan kişi ya da kişilerce minarelerden Çav Bella'nın çalınması sonrasında şimdi de aynı yöntemle Selda Bağcan şarkısı dinletildiği ifade edildi.

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İzmir’de bazı camilerde 20 Mayıs'ta Çav Bella şarkısının çalınmasının ardından bugün de Bornova ve Bayraklı ilçelerindeki bazı camilerde Selda Bağcan’ın şarkısı çalındı. İzmir Müftülüğü yaşanan olayların ardından İzmir’de merkezi ezan sistemi uygulamasına geçici bir süreyle son verildiğini açıkladı.

Olaylarının ardından İzmir Müftülüğü açıklama yaptı. Müftülüğün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“20 Mayıs Çarşamba günü İlimizdeki bazı camilerimizin hoparlörlerinden yapılan müzik yayınından sonra bugün de yine Bornova ve Bayraklı ilçelerimizdeki bazı camilerimizde de yine aynı tarzda bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Yaşanan bu olayın ardından da konu adli mercilere intikal ettirilmiştir.

Diğer taraftan söz konusu saldırılar aydınlığa kavuşturulana kadar, tedbir amaçlı olmak üzere İzmir’de merkezi ezan sistemi uygulamasına geçici bir süreyle son verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
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