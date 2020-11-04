Samanyolu Haber /Gündem / İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi, çalışmalar sona erdi /04 Kasım 2020 12:33

İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi, çalışmalar sona erdi

Ege Denizi'nde 30 Ekim Cuma günü merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 114'e yükseldiğini açıkladı. AFAD, 10:20 itibariyle arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir’deki depremde can kaybının 114 olduğunu, 137 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

AFAD Başkanı Güllüoğlu, 6.9 büyüklüğünde depremin yaşandığı İzmir'de arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını tamamladığını bildirdi.

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim’deki depremin ardından 45’inin büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere toplam 1713 artçı sarsıntı kaydedildi.


Depremde 114 kişi hayatını kaybetti, 1035 kişi yaralandı, yaralılardan 898’i taburcu edildi, 137 kişinin ise tedavisi devam ediyor.
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