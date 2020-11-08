Samanyolu Haber /Gündem / "İzmir'deki depremde yıkılan binaların sorumlusu CHP'dir" /08 Kasım 2020 15:09

"İzmir'deki depremde yıkılan binaların sorumlusu CHP'dir"

Tayyip Erdoğan AKP Kocaeli Kongresi'nde konuştu ve İzmir depreminde yıkılan binalarla ilgili CHP'yi suçladı.

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Erdoğan şunları dedi:

"İzmir'deki depremde yaralanan 1035 vatandaşımızdan 3'ü ağır olmak üzere 24'ü halen hastanede tedavi görüyor. İhtiyaca göre arttırılmak üzere şimdilik 1312 adetlik iki konteyner kent kurulmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Bu konteyner kentler iki hafta içinde kullanıma hazır hale gelecek. Hasar tespit çalışmalarını salı gününe kadar bitiriyoruz.
İzmir depremi CHP'nin enkaz altında kaldığı bir depremdir. İzmir'de ruhsatlandırmayı CHP belediyeleri yapmadı mı? Her yerde 'yatay mimari' diye bağıran bir Cumhurbaşkanı var ama siz dikey mimariyi tercih ettiniz. Bunun adı yüzsüzlükten öte ahlaksızlıktır."
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