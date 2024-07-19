Samanyolu Haber /Gündem / İzmir'deki elektrik akımı faciasında yeni gelişme! /19 Temmuz 2024 08:22

İzmir'deki elektrik akımı faciasında yeni gelişme!

İzmir’de elektrik akımına kapılarak 2 kişinin hayatını kaybetmesi ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmada gözaltına alınan 27 şüpheliden 14’ü hakkında tutuklama kararı verildiğini bildirdi.

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İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un paylaştığı bilgilere göre, faciaya ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

Ayrıca 7 şüpheli hakkında ev hapsi, 6 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiği açıklandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bakan Tunç yaptığı paylaşımda, “Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Hepimizi üzen olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerine yer verdi.
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