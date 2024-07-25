İzmir'deki elektrik faciasında üst düzey gözaltılar

Daha önce İZSU, GDZ Elektrik ve altyapı işlemlerini yürüten firmalardan çalışanların bulunduğu 35 şüpheliden 14'ü tutuklanmıştı.





İzmir'in Konak ilçesinde, 12 Temmuz'da sağanak sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın ölümüyle ilgili bazı üst düzey isimlere ek gözaltı kararı verildi.Gerçek Gündem'de yer alan habere göre olayla ilgili İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, üç üst düzey bürokrat ve GDZ Elektrik'ten 7 kişi gözaltına alındı.Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürerken, bilirkişi raporu da ortaya çıktı. Raporda, olay yerini kapsayan GDZ Elektrik'e ait alçak gerilim devrelerinin yalıtım dirençlerinin ölçüldüğü, F ve M besleme devrelerinin birer faz kablosundaki kaçakların yaşanılan olayın açık nedeni olabileceği belirtildi.Kazı çalışması sonucu M besleme devresine ait tek damarlı kablolardan birisinin yağmur tahliye mazgal kapağı altında sıkışmış ve yalıtımının zedelenmiş durumda olduğunun görüldüğü, F besleme devresine ait arızalı faz iletkenine ise olay yerinde rastlanmadığı belirtildi.Yönetmeliğe göre yüzeyden 60-80 santimetre derinlikte olması gereken kabloların 36-45 santimetre aralığına gömülü olduğu, temasın olduğu noktada ise derinliğin mazgal kapağı seviyesine geldiğine dikkat çekildi.