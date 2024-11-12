Samanyolu Haber /Gündem / İzmir'deki faciada 5 kardeş hayatını kaybetmişti; Anne hakkında yeni gelişme! /12 Kasım 2024 19:00

İzmir'deki faciada 5 kardeş hayatını kaybetmişti; Anne hakkında yeni gelişme!

İzmir'de 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangına ilişkin gözaltına alınan anne adliyeye sevk edildi

SHABER3.COM

İzmir'in Selçuk ilçesinde 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangınla ilgili gözaltına alınan anne Melisa Sinem Akcan, adliyeye sevk edildi.

Çocuklarının cenaze törenine katılmak için polis nezaretinde Tahsinağa Camisi'ne getirilen ve fenalaşarak Selçuk Devlet Hastanesine kaldırılan anne Akcan'ın (27) tedavisi tamamlandı.

Akcan, hastaneden adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Selçuk ilçesinde dün Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangında evde yalnız olan ve dumandan etkilendiği belirlenen Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) kardeşler hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan anne Akcan'ın ilk ifadesinde, hurdacıdan parasını almak için kısa süreliğine evden ayrıldığını, 15-20 dakika sonra eve döndüğünde yangının çıktığını gördüğünü anlattığı öğrenilmişti.
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