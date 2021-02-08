Samanyolu Haber /Gündem / İzmir'deki fırtınada deniz suyu taştı /08 Şubat 2021 21:14

İzmir'deki fırtınada deniz suyu taştı

Geçtiğimiz günlerde İzmir'de etkili olan yağışlar sele neden olmuştu. Kentte bu kez de sert esen rüzgarın deniz suyunun belli bölgelerde sahile taşınmasına neden olduğu belirtildi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle deniz suyu taştı, karayolunun bir şeridi kapatıldı. Kentte vapur seferleri iptal edildi.

İzmir'de geçen hafta 2 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinin ardından şimdi de fırtına etkili oluyor.

Fırtına nedeniyle öğle saatlerinden itibaren kentte tüm vapur seferleri iptal edildi.

Şiddetli lodos nedeniyle Kordon'da yurttaşlar yürümekte zorlanırken, Karşıyaka Yelken Kulübü önünde deniz suyu taşması sonucu tramvay ve yaya yolu kullanılamadı. Bölgede karayolunun da bir şeridi önlem amaçlı trafiğe kapatıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler biriken suları boşaltmak için bölgeye su boşaltma pompası kurdu. Biriken sular nedeniyle tramvaylar zorlukla ilerledi. 
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