İzmir'deki 'kaçak elektrik' faciasına 29 gözaltı

İzmir'de sağanak sırasında elektrik akımına kapılarak iki kişinin öldüğü olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma sürüyor. Bilirkişi ön raporuna göre olayda sorumlukları bulunduğu belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gözaltı kararlarına ilişkin şu açıklamayı yaptı:



"İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.



Soruşturma kapsamında, bilirkişi ön raporuna göre olayda sorumlukları belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verilmiştir."



NE OLMUŞTU?

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında Özge Ceren Deniz, Enver Dündar Başar Sokağı'ndaki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılıp yere düşmüş, İnanç Öktemay da ona yardım etmek isterken akıma kapılıp arkadaşının yanına düşmüştü. Çevredekilerin müdahalesiyle su birikintisinden çıkarılan Öktemay ve Deniz, kaldırıldıkları Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Alsancak Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.



Soruşturma kapsamında bölgede kazı yapılarak inceleme yapılmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada "İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2024 yılı Ocak ayında yüklenici firmaya yaptırdığı 3 adet yağmur suyu ızgarası yapım imalatı sırasında Gdz Elektrik'ten gözlemci talebinde bulunulduğu, imalatların gözlemci nezaretinde gerçekleştirildiğini" savunmuştu.



Gdz Elektrik tarafından "yağmur suyu ızgarası yanında elektrik hatlarında bakım onarım çalışması yapıldığı, elektrik hatlarının yapım tekniğine aykırı olarak zeminden 23 santimetre aşağıda döşendiği, yurttaşlar tarafından Gdz Elektrik'e anılan bölge için 2 defa arıza kaydı açtırıldığı" ileri sürülmüştü.



Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi açıklamasında da, şubenin oluşturduğu teknik heyetinin ilk tespitlerine göre, "olayın meydana sokakta trafo merkezlerinden dağıtım panosuna giden kablolarda izolasyon hatası olduğunun belirlendiği, bu hatadan kaynaklı olarak iki yurttaşın da akım yüklü suyla temas etmesi sonucu hayatını kaybettiği" ifade edilmişti.



Açıklamada ayrıca "elektrikte özelleştirme sonrası dağıtım şirketlerindeki teknik yeterliliğin büyük oranda azaldığı, deneyimli kadroların uzaklaştırıldığı ve maliyet düşürmek için hizmetlerin çoğunun taşeron firmalara devredildiği" vurgulanmıştı.





