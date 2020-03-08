Samanyolu Haber /Gündem / İzmir'deki kazıdan bakın ne çıktı: Proje iptal edildi /08 Mart 2020 19:29

İzmir'deki kazıdan bakın ne çıktı: Proje iptal edildi

İzmir Karaburun'da otopark, pazaryeri ve kafeterya yapım çalışması için başlatılan kazı sonrasında alandan mezar taşları çıktı. Projenin durdurulduğu ifade edildi.

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İzmir'in Karaburun ilçesinde, yeni meydan projesi için yapılan kazı çalışmalarında insan kemikleri bulunması üzerine bölgede 170 yıllık mezarlık olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine proje İzmir Valiliği'nin kararıyla durduruldu.

sol.org.tr'de yer alan habere göre İzmir’de Karaburun Belediyesi tarafından Eğlenhoca Mahallesi için hazırlanan yeni meydan planı kapsamında, mahallenin ortasında bulunan alana otopark, pazaryeri ve kafeterya yapılmak için çalışmalar başlatıldı.

Bölgenin kazılmaya başlaması üzerine insanlara ait kemikler ve mezar taşları gün yüzüne çıktı.

Mezarlığın yaklaşık 170 yıllık olduğu tahmin edilirken, vatandaşların şikayetleri üzerine proje İzmir Valiliği tarafından durduruldu.
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