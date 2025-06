İzmir'deki orman yangını yerleşim yerine ulaştı: 4 kişi gözaltına alındı

"10 GÜNDE 6 YANGINLA MÜCADELE EDİLDİ"





CEMİL TUGAY YANGIN BÖLGESİNDE





VATANDAŞLARA UYARI

Foça'nın Yeniköy Mahallesi’nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor.İzmir’in Foça ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nde saat 12.21’de yangın çıktığı ihbarı alındı. Yangına ilk müdahale 12.35’te yapıldı.İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi.Orman yangınına, takviye ekipler sevk edildi. Takviye ekiplerle birlikte alevlere 4 uçak, 9 helikopter, 28 arazöz, 7 su ikmal, 5 dozerle müdahale ediyor. Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin de söndürme çalışmalarına destek veriyor.Alevler rüzgarın da etkisiyle Gerenköy Mahallesi yönüne ilerledi. Alevler, mahallenin girişindeki evlere ulaştı. Mahallenin girişindeki evlerden bazıları tedbir amacıyla boşaltıldı, bazıları ise zarar gördü. Alevlerin mahallenin iç kesimlerine ilerlemesinin önüne ekiplerin müdahalesiyle kesildi. Yeniköy tarafındaki ormanlık alanda da yangının devam ettiği bildirildi.Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ise ''Çok üzgünüm. Tamamen kaynak makinesiyle yapılan bir işlemle çıkan yangın. Bunu hak etmiyoruz. Yaklaşık 10 gün içersinde 6 adet yangınla mücadele edildi. Lütfen biraz duyarlı olalım. Her şeye dikkat etmemiz gerekiyor çünkü iklim çok sıcak. Hakikaten bir kıvılcımla çıkan yangınlar olduğu sürece biz yeni nesillere hiçbir şey bırakamayız'' dedi.Yangının sürdüğü bölgeye gelerek incelemelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yangının son durumuna ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:''Şu anda bir ölçüde kontrol altına alınmış gibi duruyor ama rüzgar var, devam ediyor. Herkesin gördüğü gibi hava sıcaklığı kuru, yanabilecek ağaç, bitki dokusu var. Rüzgarla beraber zaman zaman alevlenmeler oluyor. Karadan ulaşabildiğimiz her yere orman bölgeden, İzmir İtfaiyesinden, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ve ilçe belediyelerinin araçlarıyla söndürme çalışmaları yapılıyor. Havadan söndürme için çalışan uçaklar ve helikopterler var. En büyük problem rüzgar ve sıcak hava. Böyle zamanlarda bir kıvılcımın çıkmasına bakıyor. 4 kilometre çaplı bir alanda devam ediyor, kontrol altına almaya çalışıyor arkadaşlar. Ama tam durmuş değil, yaralanma yok. Yerleşim yerlerinde herhangi bir hasar yok. Bazılarının bahçelerine kadar yakın bir yangın ama durdurmuş arkadaşlarımız. Ama tam durmuş değil yangın. İlerleyen saatlerde rüzgar olduğu için büyümeler olabilir diye tedbirli davranmaya çalışıyoruz.Yangın bir hobi bahçesi imalat sırasında bir kıvılcım ve buradan başlıyor. Allah aşkına çok rica ediyoruz bütün vatandaşlarımızdan piknik yapmayı bıraksınlar. Ormanlık alana yakın yerde yapmasınlar bunu. Yanan sigarayı sağa sola atmasınlar. Böyle zamanlarda özellikle rüzgarlı havalarda en ufacık bir şekilde yangın çıkarabilecek her türlü şeyden uzak dursunlar. Bu bir katliam. Ben insanların bunu bilerek yaptığını söylemiyorum ama bilmeden oldu demenin de bir anlamı yok. Bu zararı hiç kimsenin neden olma hakkı yok. Herkes çok dikkatli olmalı. Bu ağaçlar, bu bitkiler, bu doğa bizim canımız. Bunlar yok olduğu zaman işte yerine uzun yıllar yenisi gelmiyor. Bu kuraklıkta zaten bir şey yetiştirmek çok zor. Hakikaten isyan ediyoruz artık. Dikkatli olmak bu kadar zor olmamalı. Şu yanan sigarayı atmayın. Elinizde ateş çıkaran bir şey varsa onunla uğraşmayın. Şu piknik yapmayı da bırakın. Rüzgarlı havalarda lütfen ateşli her türlü şeyi uzak tutun ormanlardan, doğandan.''