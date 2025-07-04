İzmir'deki orman yangınları devam ediyor: Ödemiş'te 2 kişi yaşamını yitirdi

Yangın nedeniyle İzmir-Çeşme Otoyolu'nda Çeşme yönünde Zeytinler gişeleri, İzmir yönünde ise Alaçatı gişeleri mevkilerinde yol ulaşıma kapatıldı.









İZMİR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Elban, Ödemiş'teki yangına ilişkin de "Yangın dün akşam 21.30 itibarıyla başladı. İki mahalleyi hızlıca tahliye etmek için çaba sarf ettik. Suçıktı Mahallesi'nde 37 vatandaşımız mahsur kalmıştı. Orman teşkilatımızın, jandarmamızın, kaymakam arkadaşlarımızın yoğun çabasıyla vatandaşlarımızı yangının arasından çıkardık. Ancak 81 yaşında olan yaşlı bir amcamızı, ailesi de çıkaramadan o yangın yerinden uzaklaştığı için, biz 37 vatandaşımızı tahliye ettikten sonra o eve vardığımızda maalesef 81 yaşındaki amcamızın dumandan etkilenerek vefat ettiğini gördük" ifadelerini kullandı.





Yangınların nedeni hakkında da bilgi veren Elban, şunları söyledi: "Yangınlarımızla ilgili insan kaynaklı ya da sabotajdan kaynaklı bir yangınımız yok. Hem Çeşme, hem Ödemiş, hem Seferihisar, hem de Foça'daki yangınımız elektrik hatlarından kaynaklı olarak çıkmış durumda."





İzmir’in Ödemiş ilçesi Tosunlar Mahallesi'nde devam eden yangında, söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan kepçe operatörü İbrahim Demir'in de hayatını kaybetmesiyle can kaybı 2'ye yükseldi.









İZMİR-AYDIN OTOYOLU YANGIN NEDENİYLE TRAFİĞE KAPATILDI

İzmir'in Çeşme ve Ödemiş ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.Ödemiş'te Tosunlar ve Suçıktı mahallelerinin ardından Köseler Mahallesi de tedbir amacıyla tahliye edildi. Müdahale havadan ve karadan sürerken, alevlerin ulaştığı Üzümlü Mahallesi de tahliye edildi. Böylece bölgede tedbir amacıyla tahliye edilen mahalle sayısı 4'e yükseldi.Tosunlar Mahallesi'nde birçok ev zarar gördü. Suçıktı Mahallesi'nde alevler 81 yaşındaki İbrahim Erkan'ın evine sıçradı. Evde yalnız olan yatalak Erkan yangında hayatını kaybetti.Çeşme'nin Ildır ve Germiyan Mahalleleri ile Urla ilçesine bağlı Nohutalan Mahallesi tahliye edildi.İzmir'in Çeşme ilçesinde Ildır Mahallesi'ndeki ziraat alanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bölgedeki ormanlık alana sıçradı.Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın riski nedeniyle Çeşme'nin Ildır ve Germiyan Mahalleleri ile Urla ilçesine bağlı Nohutalan Mahallesi tahliye edildi.İzmir'in Çeşme ilçesinde dün ziraat alanında başlayıp ormana ve makiliğe sıçrayan yangın nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan İzmir-Çeşme Otoyolu yeniden ulaşıma açıldı.Ödemiş'te, Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları gece de devam etti.Havanın aydınlanmasıyla hava unsurları da müdahaleye destek verdi. Çalışmalar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozer ile yürütülüyor.Tosunlar ve Suçıktı mahallelerinin ardından Köseler Mahallesi de tedbir amacıyla tahliye edildi. Tosunlar Mahallesi'nde birçok ev zarar gördü.Ödemişte Suçıktı Mahallesi'nde alevler 81 yaşındaki İbrahim Erkan'ın evine sıçradı.Evde yalnız olan yatalak Erkan yangında hayatını kaybetti.İzmir Valisi Süleyman Elban, Çeşme ilçesinde devam eden orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu.Saat 14.00 sıralarında yaptığı açıklamada Elban, "Dün yangın başladığı andan itibaren 3 köyümüzü tahliye ettik. Bazı siteleri tahliye ettik. Çok şükür bir can kaybımız, yaralımız yok" ifadelerini kullandı.İzmir’in Buca ilçesi Zafer Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangınına müdahale, havanın kararmasının ardından karadan devam ediyor. Yangın Kısıkköy mobilya şehrine doğru ilerlerken, yoğun müdahale gerçekleştiriliyor. Bölgede bazı hobi bahçeleri tahliye edildi. Alevlerin bölgede bulunan Kızık Mobilyacılar Sitesi'ne sıçramaması için de yoğun çalışmalar yapılıyor.İzmir'in Buca ilçesi Kaynaklar mevkiinde çıkan orman yangını, akşam saatlerinde hızla büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Bazı vatandaşlar yaklaşan alevleri hortumla su sıkarak engellemeye çalışırken, tahliye işlemleri devam ediyor.İzmir-Aydın otoyolunun Çeşme Otoyolu ayrımı kavşağı ile Havalimanı kavşağı arasındaki Yıldızköy mevkisinde çıkan yangın nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İzmir-Aydın Otoyolu, Çeşme Otoyolu Ayrımı Kavşağı ile Havalimanı Kavşağı arasında Yıldızköy mevkisinde çıkan yangın nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılmıştır" denildi.