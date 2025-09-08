Samanyolu Haber /Gündem / İzmir'deki polis merkezine saldırıda gözaltı sayısı yükseldi /08 Eylül 2025 20:43

İzmir'deki polis merkezine saldırıda gözaltı sayısı yükseldi

İzmir’de polis merkezine düzenlenen saldırıyla ilgili gözaltı sayısı dokuz oldu. Saldırgan, anne ve babası, iki arkadaşı, ayrıca olayla bağlantılı İstanbul’da 1, Ankara’da 2 ve Şanlıurfa’dan 1 kişi gözaltında.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Balçova Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 polisin şehit olduğu, 2'si polis 3 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İran uyruklu K.N'nin (32) saldırgan E.B. ile irtibatlı olduğu tespit edildi.

Şüpheli K.N. Esenyurt'ta polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ

Saldırgan E.B., anne A.B. ve babası N.B., iki arkadaşı, ayrıca olayla bağlantılı İstanbul’da 1, Ankara’da 2 ve Şanlıurfa’dan 1 kişi gözaltında.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "İzmir ili Balçova ilçesi Salih İşgören Polis Merkezine yönelik gerçekleştirilen ve iki polisimizin şehit olduğu silahlı saldırı ile ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı üzerine soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu tespit edilen İzmir ilinde E.B, N.B, A.B, A.K, D.Ş, İstanbul ilinde K.N, Ankara ilinde B.Y ve C.T ile Şanlıurfa ilinde M.A olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alınmıştır" denildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ni hedef alan bir silahlı saldırı düzenlendi. Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi'nde sabah saatlerinde Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne giden E.B., (16) pompalı tüfekle nöbet kulübesine ateş etti.

Burada görevli polis memuru Hasan Akın şehit olurken, silah sesleri üzerine merkezde görevli polisler, saldırgana müdahale etti. Polislerle saldırgan arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1’inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir de şehit oldu.

Başsavcılık, şüphelinin anne ve babası ile iki arkadaşının gözaltına alındığını duyurdu.
