İzmir'deki yangının sorumlusu bulundu

Yenigün Gazetesi’nden Nurcan Etik’in ulaştığı rapora göre; İzmir İtfaiyesi tarafından olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda, yangının çıkış nedenine dair şu tespitler yapıldı: “Zeytinlik içerisinden geçen alçak gerilim hattında herhangi bir neden ile (rüzgâr nedeniyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesi, ark yapması, elektrik hattındaki yıpranma, deforme olma vb.) meydana gelen elektrik kısa devre sonucu çıkan kıvılcımların altında bulunan otları tutuşturması.”





Yangının çıkış noktasının kuru otların bulunduğu zeytinlik alan olduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi: “Yangın yerinde yapılan tetkikte, yangın başlangıcının belirtilen adreste bulunan zeytinlik içerisindeki kuru otlarda olduğu görülmüş olup, yapılan araştırma ve soruşturmada; zeytinlik içerisinden geçen alçak gerilim elektrik hattında herhangi bir neden ile (rüzgâr nedeniyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesi, ark yapması, elektrik hattındaki yıpranma, deforme olma vb.) meydana gelen elektrik kısa devre sonucu çıkan kıvılcımların altında bulunan kuru otları tutuşturması, buradan da zeytin ağaçlarına, ormana ve yerleşim yerlerine sirayet etmesi neticesinde yangın çıkmış olabileceği kanaatine varılmıştır.”





Ödemiş ilçesine bağlı Tosunlar Köyü’nde başlayan ve 3 gün süren yangınla ilgili olarak Köy Muhtarı Recep Fırtına, yangının iki direk arasındaki elektrik tellerinin kopması sonucu başladığını açıklamıştı. Fırtına aynı zamanda GDZ Elektrik’in bu yıl içinde elektrik hatlarını yenileyeceğini kendilerine bildirdiğini, ancak tellerin değiştirilemeden yangının meydana geldiğini söylemişti.