Samanyolu Haber /Gündem / İzmir'deki yangınlara ilişkin soruşturmada 6 kişi tutuklandı /20 Ağustos 2024 15:00

İzmir'deki yangınlara ilişkin soruşturmada 6 kişi tutuklandı

İzmir'in Karşıyaka, Ödemiş, Tire ve Bayındır ilçelerinde yaşanan yangın faciasına ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

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İzmir’in 4 ilçesinde çıkan orman yangınlarına ilişkin gözaltına alınanlardan 6'sı tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde İzmir’in Karşıyaka Yamanlar Dağı, Tire, Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde orman yangınları çıkmış, yangınlarla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmalar kapsamda Tire'de 3, Ödemiş'te 2 ve Bayındır'da 4 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Karşıyaka Yamanlar Dağı’nda mangal ateşi nedeniyle çıkan yangında ise 1 kişi polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

TOPLAMDA 4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Jandarmadaki ifadelerinin ardından 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Tire’deki yangınla ilgili semaver yakan 3 kişi tutuklanırken, Bayındır’daki yangınla ilgili 4 şüpheliden 2’si tutuklandı, 1’i adli kontrolle salındı, diğer şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ödemiş’te gözaltına alınan 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan, Karşıyaka Yamanlar Dağı’nda mangal ateşi nedeniyle çıkan orman yangınıyla ilgili de polis ekiplerince gözaltına alınan 1 kişinin tutuklandığı öğrenildi.
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