Samanyolu Haber /Gündem / İzmir'den İki acı haber daha geldi /01 Kasım 2020 10:17

İzmir'den İki acı haber daha geldi

6.9 büyüklüğündeki deprem sonrası İzmir'in Bayraklı ilçesinde çöken Doğanlar Apartmanı'nın enkazından iki kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

SHABER3.COM

İzmir’i vuran depremin ardından enkaza dönen Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı’nda arama kurtarma ekiplerinin zamanla yarışı sürüyor. Depremin üzerinden geçen 43 saatin ardından ekipler çalışmalara hız verdi.

Blokları parçalara ayırarak enkaz yığınını azaltan ekipler, vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor. Zaman zaman tüm seslerin kısıldığı enkaz bölgesinde ekipler göçük altında kalan vatandaşlara seslenerek yer belirlemeye çalışıyor.

Ekipler iki kişinin cesedine ulaştı. Ulaşılan cesetlerin kimlikleri belirlenemezken, cenazeler morga kaldırıldı

İzmir depreminde son durum: 49 can kaybı, 896 yaralı

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremde can kaybının 49'a yükseldiğini bildirdi. 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin ardından 40'ının büyüklüğü 4'ün üzerinde, 812 artçı sarsıntı kaydedildi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İzmir'den İki acı haber daha geldi Sonraki Haber >>

Kâbe'de saldırı şoku!

Kâbe'de saldırı şoku!

Depremin sesi

Depremin sesi

Güneş doğmadı bugün yavrularımın üstüne

Güneş doğmadı bugün yavrularımın üstüne

Prof. Görür: Kırılmayan faya stres transfer edilmiş olabilir

Prof. Görür: Kırılmayan faya stres transfer edilmiş olabilir

"Depremde fakirler ölür, hiçbir ünlünün enkazdan çıkarıldığını duymayacaksınız"

En net görüntü... Saniyeler süren şiddetli sarsıntı

En net görüntü... Saniyeler süren şiddetli sarsıntı

Bina böyle yıkıldı

Bina böyle yıkıldı

Seferihisar'da küçük çaplı tsunami!

Seferihisar'da küçük çaplı tsunami!

Bornova'da bir bina yıkıldı

Bornova'da bir bina yıkıldı

İzmir depremi: İlk görüntü

İzmir depremi: İlk görüntü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:57:46