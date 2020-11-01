İzmir'den İki acı haber daha geldi

İzmir’i vuran depremin ardından enkaza dönen Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı’nda arama kurtarma ekiplerinin zamanla yarışı sürüyor. Depremin üzerinden geçen 43 saatin ardından ekipler çalışmalara hız verdi.
Blokları parçalara ayırarak enkaz yığınını azaltan ekipler, vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor. Zaman zaman tüm seslerin kısıldığı enkaz bölgesinde ekipler göçük altında kalan vatandaşlara seslenerek yer belirlemeye çalışıyor.
Ekipler iki kişinin cesedine ulaştı. Ulaşılan cesetlerin kimlikleri belirlenemezken, cenazeler morga kaldırıldı
İzmir depreminde son durum: 49 can kaybı, 896 yaralı
Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremde can kaybının 49'a yükseldiğini bildirdi. 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin ardından 40'ının büyüklüğü 4'ün üzerinde, 812 artçı sarsıntı kaydedildi.