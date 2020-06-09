İzmir'den sonra İstanbul'da da 158 asker için gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK içinde tasfiye operasyonlarından ikisine daha imza atıldı .







86 şüpheli yakalandı





Daha önce yapılan operasyonlarda alınan ifadeler doğrultusunda başlatılan soruşturma neticesinde 8'i aktif görevde 37 asker (1 binbaşı, 3 üsteğmen, 6 teğmen, 17 astsubay, 10 askeri öğrenci) ile aralarında halen kamuda öğretmen ve doktor olarak aktif görev yapan 7 kişi toplam 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.









Ayrıca başka bir operasyon kapsamında 21'i muvazzaf toplam 114 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi.





İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından toplam 158 kişi için çalışma başlattı





Polisin yaptığı operasyonlarda bu aşamaya kadar 86 kişi yakalanarak gözaltına alındı.