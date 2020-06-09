Samanyolu Haber /Gündem / İzmir'den sonra İstanbul'da da 158 asker için gözaltı kararı /09 Haziran 2020 13:15

İzmir'den sonra İstanbul'da da 158 asker için gözaltı kararı

İzmir'den sonra İstanbul'da da çoğu halen görevli olan askerlerden 158 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK içinde tasfiye operasyonlarından ikisine daha imza atıldı .

86 şüpheli yakalandı 

Daha önce yapılan operasyonlarda alınan ifadeler doğrultusunda başlatılan soruşturma neticesinde  8'i aktif görevde 37 asker  (1 binbaşı, 3 üsteğmen, 6 teğmen, 17 astsubay, 10 askeri öğrenci) ile aralarında halen kamuda öğretmen ve doktor olarak aktif görev yapan 7 kişi toplam 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 


Ayrıca başka bir operasyon kapsamında  21'i muvazzaf toplam 114 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından toplam 158 kişi için çalışma başlattı 

Polisin yaptığı operasyonlarda bu aşamaya kadar 86 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 
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