İzmir'in dört ilçesinde yangınlar sürüyor

İzmir'in çeşitli noktalarında çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Menderes ve Seferihisar ilçe sınırlarında ayrıca Gaziemir ve Buca'da devam eden yangınlar yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Gece saatlerinde ara verilen havadan müdahalelere ise günün ilk ışıklarında yeniden başlandı.





DW Türkçe'nin haberine göre Menderes'in Kuyucak Mahallesi ile Seferihisar'ın Orhanlı Mahallesi arasındaki ormanlık alanda dün öğlen saatlerinde başlayan yangın yangın gece saatlerinde şiddetini artırdı. Yangın nedeniyle Payamlı Köyü de tahliye edildi. Şiddetli rüzgârın etkili olduğu bölgede daha önce dört köy ve iki mahalle tahliye edilmişti.





Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, hava koşulları nedeniyle müdahalenin sınırlı kaldığını belirtti, can kaybı bulunmadığını kaydetti. Yetişkin, ilçe sınırları içindeki Ömür Beldesi, Doğankent ve Bankacılar Sitesi'nde "ciddi mal kaybı yaşandı" dedi.





Adnan Menderes Havalimanı yeniden açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra alevlerle mücadeleye diğer kentlerden gelen personel de katılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, İzmir'deki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek amacıyla bölgeye 11 araç ve 38 personel gönderildiğini bildirdi.





Gaziemir'de ise Beyazevler Mahallesi yakınlarındaki çöplük alanda dün saat 15.00 sıralarında başlayıp rüzgârın etkisiyle ormanlık alana yayılan alevlere müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle dün geçici olarak uçuşlara kapatılan Adnan Menderes Havalimanı'nda seferlerin bugün itibarıyla normale döndüğü öğrenildi. Dün saat 16.00'dan itibaren İzmir'e uçakların kalkış ve inişine izin verilmemiş, uçaklar farklı havalimanlarına yönlendirilmişti.





Adalet Bakanı: Bir kişi gözaltına alındı

Gaziemir'de başlayan yangın rüzgârın etkisiyle komşu ilçe Buca'da bulunan Otokent Galericiler Sitesi'ne sıçradı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi:





"İkametini kundakladığı ve sonrasında da orman yangınını başlattığı iddia edilen şüpheli şahıs hakkında, 'kasten orman yangınına sebebiyet verme' suçu kapsamında adli işlem başlatılmıştır."





Tunç paylaşımında, dikkatsizlikle orman yangınına sebebiyet verenlere 3 yıldan 10 yıla kadar hapis, kasten orman yakanlara ise en az 10 yıl hapis ve adli para cezası verildiğini anımsattı. Bakan, izin verilmeyen yerlerde ateş yakanlara, anız yakanlara, sigara atanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası uygulandığını da kaydetti.





Ülkedeki yangınların son durumuna dair bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bunların dokuzunun "büyük" olduğunu; Manisa ve İzmir'deki yangınların henüz kontrol altına alınamadığını belirtti.