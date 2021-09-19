Samanyolu Haber /Gündem / İzmirli 6 bin 828 depremzede, boş senet imzalatılarak borçlandırıldı /19 Eylül 2021 08:48

İzmirli 6 bin 828 depremzede, boş senet imzalatılarak borçlandırıldı

Depremzedeler, Ziraat Bankası’nın ödenecek miktarı boş bırakılan borçlandırma senetlerini AFAD'ın dayatmasıyla imzalamak zorunda kaldı.

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İzmir’de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan 6 bin 828 depremzedeye AFAD tarafından boş borçlandırma senetleri imzalattırıldığı ortaya çıktı. Senetlerde borç miktarı bölümünün boş bırakıldığı belirtildi. Depremzede Taner Duman, “Borç miktarı belli olmayan bir senede imza atmak zorunda kaldık. İmzalamazsak 60 gün içerisinde hiç hak sahibi olamayacağımız söylendi” dedi.

VAATLER BOŞ ÇIKTI!
Depremde ağır, orta ve az hasar alan yerler için yıkım kararı veren AFAD, para karşılığı yeniden bina yapmak için 7 ayrı yerde proje alanı belirledi. Bin 819 binayı yıkan AFAD, evlerin tapusunu da Hazine üzerine taşıdı. Binaları yıkılan çaresiz yurttaşlara taşınma ve kira yardımı dışında da hiçbir ödeme yapılmadı. Depremzedeler eşya yardımı alamadı, esnafa verileceği söylenen hibe verilmedi.

AFAD ise hak sahipliği başvurusu yapan depremzedelere, 2 yıl ertelemeli 20 boyunca faizsiz kredi verileceğini belirtip bunun için de para miktarının boş bırakıldığı senet imzalattı. Para miktarının binaların yapım maliyetine göre belirleneceğinin söylendiği öğrenildi. Senedi imzalayan depremzelere, ne kadar borçlandığı, evlerin metrekaresi ve kaçıncı kat olacağı belirtilmedi. Görevliler, borç senedini imzalamamaları halinde proje alanlarına yapılan evlerden hak sahibi olamayacaklarını, imzalamaktan başka çözüm yolu olmadığını söyledi. Çaresiz kalan yaklaşık 657’si ticarethane sahibi 6 bin 828 depremzede, Ziraat Bankası’nın ödenecek miktarı boş bırakılan borçlandırma ve taahhütname senetlerini imzalamak zorunda kaldı.

‘İMZALAMAK ZORUNDAYDIK’
Cumhuriyet’e konuşan depremzede Taner Duman, “Bunun suç olduğunu bile bile imzaladık. İmzalamazsak 60 gün içerisinde hiç hak sahibi olamayacağımız söylendi. Bize bilgi verilmeden tapularımız Hazine’ye geçti, kamulaştırıldı. Devletin bana nasıl bir bina yapacağını, metrekaresini, katlarımızı ve daha doğrusu yapılacak binanın ne kadara mal olacağını dahi bilmiyoruz. Senetleri imzalamazsak kredi ve hak sahipliği imkânı tanınmayacaktı. Çaresiz borç miktarını bilmediğimiz senede imza attık” diye konuştu. AFAD İzmir’deki depremde 115 yurttaşın yaşamını yitirdiğini, bin 34’ünün de yaralandığını açıklamıştı.
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