İzmirli esnaf Adem Özdaman’ı fidye karşılığında kaçıran 8 kişi tahliye edildi

İzmir Yeşilova esnaflarından Adem Özdaman (33), kimliği belirsiz kişilerce kaçırılarak, ailesinden 2 milyon dolar fidye istenmişti. Olayın ardından emniyet ve jandarma yaptığı çalışma sonucunda adam kaçırma, tehdit ve darp suçu işleyen 8 kişilik çete yakalanmıştı. Mahkemeye çıkartılan çete üyelerinden biri hariç tutuklanmıştı.





Adem Özdaman’ın avukatı Abdi Yaşar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada İzmir Sulh Ceza Hakimliği tarafından aylık tutukluk değerlendirmesi yapılan tüm çete üyelerinin tahliye edildiğini duyurdu. Avukat Yaşar, “Adem Özdaman’i kaçıranların telefonlarında kaçırma görüntüleri, kaçırma olayından önce yaptıkları kesifler, kaçırılan araçların plakaları olmasına rağmen 8 kişi sulh ceza hakimliği kararıyla serbest birikilmiştir.” dedi.







“Terör örgütü üyeliğinden soruşturmanız var ise kaçırılabilir, gasp edilebilir, işkenceye maruz kalabilirsiniz. Adalet nerde…” diye sitem eden Avukat Yaşar, “Sulh ceza Hâkimliği bu kadar delil olmasına rağmen nasıl bıraktı 8 kişiyi anlamıyorum. Telefonlarındaki mesajlara baktığınızda benimde can güvenliğim kalmadı. Adalet Bakanlığı ne zaman harekete geçecektir” ifadesini kullandı.





Yaşanan hukuk skandalı üzerine yarın saat 14.00’da basın açıklaması yapacaklarını duyuran Avukat Abdi Yaşar, “Sanırım adaleti her zaman olduğu gibi yine halk sağlayacak…” şeklinde belirtti.







