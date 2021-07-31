Samanyolu Haber /Gündem / İzmirlileri heyecanlandıran meteor görüntüsüne bilimsel açıklama geldi /31 Temmuz 2021 13:52

İzmirlileri heyecanlandıran meteor görüntüsüne bilimsel açıklama geldi

Ege Üniversitesi Gözlemevi Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal, 'İzmir ve çevresine düşen meteorun görüntüsü' notuyla paylaşılan videolarla ilgili konuştu. Dal, gök taşının yeryüzüne inmediğini ve gökyüzünde parçalandığını dile getirdi.

İzmirlileri heyecanlandıran meteor görüntüsü

Bir Twitter kullanıcısı tarafından 'İzmir ve çevresine düşen meteorun görüntüsü' notuyla paylaşılan video, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı söz konusu videodaki cismin saat 01:54 civarında görüldüğünü belirtirken, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

?Ege Üniversitesi Gözlemevi Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal ise olayın perseid meteor yağmurundan bir parça olduğunu söyledi. Dal, "24 Temmuz'da başlayan perseid meteor yağmuru 24 Ağustos'a kadar devam edecek. Önümüzdeki günlerde bu sayı artacak" dedi.

İzmir'den görülen gök taşının yeryüzüne inmediğini vurgulayan Dal, gökyüzünde parçalandığını dile getirdi.

'Tam bir görsel şölen olacak'

Meteor yağmurunun 13-14 Ağustos'ta maksimum seviyeye ulaşacağının altını çizen Dal, "Bu meteor yağmurunun başlangıcında ve bitişinde saatte 5-10 tane göktaşını görebileceğiz. Ancak 13-14 Ağustos'ta saatte 60'a yükselecek. Tam bir görsel şölen olacak. Saat 22:00'den sonra gökyüzüne bakmak gerekiyor" diye konuştu.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İzmirlileri heyecanlandıran meteor görüntüsüne bilimsel... Sonraki Haber >>

İzmirlileri heyecanlandıran meteor görüntüsü

İzmirlileri heyecanlandıran meteor görüntüsü

Mete Gazoz okçulukta Olimpiyat Şampiyonu oldu

Mete Gazoz okçulukta Olimpiyat Şampiyonu oldu

Bamteli sohbetleri başladı

Bamteli sohbetleri başladı

Çavuşoğlu'nu memleketinde yuhladılar

Çavuşoğlu'nu memleketinde yuhladılar

Akit yazarının canlı yayında ‘namaz’ yalanı alay konusu oldu

Akit yazarının canlı yayında ‘namaz’ yalanı alay konusu oldu

KHK'lı vatandaş Akşener'e anlattı: 150 bin lira ver, işe dön dediler

KHK'lı vatandaş Akşener'e anlattı: 150 bin lira ver, işe dön dediler

Kursiyer teğmen işkencede 3 aylık bebeğini kaybetti

Kursiyer teğmen işkencede 3 aylık bebeğini kaybetti

Önce gasp ettiler, sonra da yıktılar... Samanyolu Binası yerle bir edildi

Önce gasp ettiler, sonra da yıktılar... Samanyolu Binası yerle bir edildi

Taliban, ünlü Afgan komedyeni öldürdü

Taliban, ünlü Afgan komedyeni öldürdü

Emekli astsubay vehameti özetledi: ‘Tek adam’daki yetki padişahta yoktu!

Emekli astsubay vehameti özetledi: ‘Tek adam’daki yetki padişahta yoktu!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:36:00