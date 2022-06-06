İzmit Belediyesi'nde 'Cemevi' gündemi

"OLUMLU BİR ADIM"
Körfez Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ziya Karadağ atılan bu adımı olumlu bulduğunu belirterek, "Belediye meclisinde gündeme getirilme sürecinde bizler de destek sunduk. Olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Eğer kabul edilirse Kocaeli’de bir ilk gerçekleşmiş olacak, temennimiz odur ki diğer belediyelere de örnek olsun. Alevilere bugüne kadar verilmeyen hakların artık tanınması gerekir. Belediyelerin bu statüyü tanımasının önemli bir adım olduğunu düşünüyorum” dedi.
İzmit Mecidiye Köyü Muhtarı Fahrettin Korkutan, "Bu statünün belediye tarafından tanınması gerekir. Yıllardır süren bir eksiklik var. Bu eksikliğin giderilmesi için önemli bir adımdır. Bizler de orada olacağız” değerlendirmesinde bulundu.