İzmit Belediyesi'nde 'Cemevi' gündemi

"OLUMLU BİR ADIM"





İzmit Belediye Meclisi bünyesinde bulunan sosyal hizmetler komisyonunda bir süredir görüşülen cemevlerinin yasal statüsünün tanınmasıyla ilgili hazırlık; 7 Haziran Salı günü yapılacak olan İzmit Belediye Meclis toplantısında gündeme getirilecek. Toplantı öncesi Kocaeli’de bulunan cemevlerinin başkanları, köy muhtarları ve Alevi Kültür Dernekleri Kocaeli Şube Başkanı Birol Sağlam ile görüştük.Körfez Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ziya Karadağ atılan bu adımı olumlu bulduğunu belirterek, "Belediye meclisinde gündeme getirilme sürecinde bizler de destek sunduk. Olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Eğer kabul edilirse Kocaeli’de bir ilk gerçekleşmiş olacak, temennimiz odur ki diğer belediyelere de örnek olsun. Alevilere bugüne kadar verilmeyen hakların artık tanınması gerekir. Belediyelerin bu statüyü tanımasının önemli bir adım olduğunu düşünüyorum” dedi.İzmit Mecidiye Köyü Muhtarı Fahrettin Korkutan, "Bu statünün belediye tarafından tanınması gerekir. Yıllardır süren bir eksiklik var. Bu eksikliğin giderilmesi için önemli bir adımdır. Bizler de orada olacağız” değerlendirmesinde bulundu.