Samanyolu Haber /Gündem / İzmit Belediyesi'nde 'Cemevi' gündemi /06 Haziran 2022 22:55

İzmit Belediyesi'nde 'Cemevi' gündemi

İzmit Belediye Meclisi'nde cemevlerinin yasal statüsü konusunun ele alınacağı aktarıldı.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan habere göre İzmit Belediye Meclisi bünyesinde bulunan sosyal hizmetler komisyonunda bir süredir görüşülen cemevlerinin yasal statüsünün tanınmasıyla ilgili hazırlık; 7 Haziran Salı günü yapılacak olan İzmit Belediye Meclis toplantısında gündeme getirilecek. Toplantı öncesi Kocaeli’de bulunan cemevlerinin başkanları, köy muhtarları ve Alevi Kültür Dernekleri Kocaeli Şube Başkanı Birol Sağlam ile görüştük.

"OLUMLU BİR ADIM"

Körfez Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ziya Karadağ atılan bu adımı olumlu bulduğunu belirterek, "Belediye meclisinde gündeme getirilme sürecinde bizler de destek sunduk. Olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Eğer kabul edilirse Kocaeli’de bir ilk gerçekleşmiş olacak, temennimiz odur ki diğer belediyelere de örnek olsun. Alevilere bugüne kadar verilmeyen hakların artık tanınması gerekir. Belediyelerin bu statüyü tanımasının önemli bir adım olduğunu düşünüyorum” dedi.

İzmit Mecidiye Köyü Muhtarı Fahrettin Korkutan, "Bu statünün belediye tarafından tanınması gerekir. Yıllardır süren bir eksiklik var. Bu eksikliğin giderilmesi için önemli bir adımdır. Bizler de orada olacağız” değerlendirmesinde bulundu.
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