Samanyolu Haber /Gündem / İzmitli pişmaniyeciler Ali İhsan Varol ve Emrah Safa Gürkan’dan şikayetçi /18 Mart 2022 14:50

İzmitli pişmaniyeciler Ali İhsan Varol ve Emrah Safa Gürkan’dan şikayetçi

İzmit Pişmaniyesi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Şahin, İzmitliler ve pişmaniye hakkındaki yorumları nedeniyle sunucu Ali İhsan Varol ve tarihçi Emrah Safa Gürkan’a yönelik suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

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Sunucu Ali İhsan Varol ve tarihçi Emrah Safa Gürkan, ilginç bir suç duyurusuyla karşı karşıya.

İzmit Pişmaniyesi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Şahin, Varol ve Gürkan'la ilgili 21 Mart Pazartesi günü suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.


‘Özgür Kocaeli’ sitesinin haberine göre Şahin, “Bu kent insanlarını kentine ve pişmaniyesine sahip çıkmaya, Pişmaniyeciler Derneği olarak şikayet başvurusunda bulunacağımız zaman yanımızda olmaya ve bu hadsizlere haddini medeni bir şekilde bildirmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ali İhsan Varol, sunuculuğunu yaptığı ‘Kelime Oyunu’ yarışmasında, “İzmitliler bunu yemez, satarız biz bunu. Yoldan geçenden vergi alalım” demişti.

Tarihçi yazar Emrah Safa Gürkan ise Twitter hesabından, “Hiçbir İzmitli pişmaniye yemez arkadaşlar, sizi kekliyorlar. Pişmaniye İzmit’in yoldan geçenleri vergilendirmek için bulduğu bir metottur...” paylaşımında bulunmuştu.
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