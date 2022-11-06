Jack Dorsey Twitter'da işten çıkarmalar için özür diledi:

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Turk'ten Elon Musk'ın Twitter'daki işten çıkarmalarına tepki

Elon Musk: Başka seçeneğim yoktu





Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, aktivist grupların reklam verenlere baskı yapması nedeniyle Twitter'ın gelirinde büyük düşüş yaşandığını bildirdi.

İşten çıkarmalar sonrası bir dizi paylaşımda bulunan Dorsey, Twitter eski ve yeni tüm çalışanlarının inanılmaz güçlü olduğunu ve birşekilde ayakları üzerinde durabileceklerini belirtti.Birçok kişinin kendisine kızgın olduğunu farkkettiğini belirten Dorsey "Herkesin bu durumda olmasıyla ilgili sorumluluğu alıyorum. Şirketi fazla hızlı büyütmüşüm ve bunun için özür diliyorum," ifadelerini kullandı.Twitter'da çalışmış herkese karşı sevgi ve minnettarlık duyduğunu belirten Dorsey "bu duyguların şu anda karşılıklı olmasını beklemiyorum...gerçi hiç beklemedim... ve anlıyorum," yorumunda bulundu.Bir çok kullanıcı ise Musk'ın satın alması sonrası yaşanan sorunlarla ilgili Dorsey'i suçlamayı sürdürdü.Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Turk, iş insanı Elon Musk'ın sosyal medya platformu Twitter'da çalışan insan hakları birimi üyelerinin işine son vermesine tepki gösterdi.Yazılı açıklamasında Turk, Musk'ın Twitter'ı satın aldıktan sonra insan hakları biriminin tüm üyelerinin işine son verilmesi ve yapay zeka biriminde iki kişi hariç herkesin işten çıkarılmasına değindi.Turk, alınan kararların "cesaret verici bir başlangıç olmadığını" belirterek, "Twitter, iletişimimizi dönüştüren küresel devrimin bir parçasıdır fakat dijital şehir meydanımız ve Twitter'ın buradaki rolüne dair endişeler duyuyorum." ifadesini kullandı.Twitter'ın da diğer bütün şirketler gibi insanlara verebileceği zararın farkına varması gerektiğini vurgulayan Turk, "Twitter, potansiyel zararlarını ele almak için harekete geçmeli ve ortak değerimiz olan insan haklarına saygı göstermelidir." değerlendirmesini yaptı.Turk, "Twitter'ın yönetiminde insan haklarını merkeze alması" yönünde Musk'a çağrıda bulundu.Şirketin yeni sahibi Musk, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.İşten çıkarmalarla ilgili Musk şirket günde 4 milyon dolar zarar ederken "başka seçeneği" olmadığını söyledi.