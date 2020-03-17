Jack Ma’dan Afrika’ya virüs yardımı

Dünyanın en büyük toptan alışveriş sitesi Alibaba’ın kurucusu Çinli milyarder Jack Ma, korona virüsüne karşı Afrika’daki 54 ülkenin her birine ayrı ayrı 20 bin test kiti, 100 bin maske ve bin adet koruyucu kıyafet göndereceğini açıkladı.







Jack Ma Vakfı’ndan yapılan açıklamada, virüsün henüz yeni yayılmaya başladığı kıta için “Afrika virüsün bir adım önünde olabilir. Afrika’ya yönelik potansiyel riski görmezden gelemeyiz ve 1.3 milyar kişinin yaşadığı bu kıtanın krizden rahatça kurtulacağını varsayamayız. Dünya, Afrika’da bir COVID-19 salgınının tahayyül edilemeyecek sonuçlarının altından kalkamaz” ifadeleri kullanıldı.





ETİYOPA ÜZERİNDEN GÖNDERİLECEK





Vakıf, Afrika’nın diğer ülkelerde alınan derslerden faydalanması adına tıbbi kurumlara internet üzerinden dersler de verecek. Vakfın bağışlayacağı malzemeler Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’ya gönderilecek. Etiyopya’da Başbakan Abiy Ahmed’in gözetiminde diğer ülkelere dağıtılacak.





Alibaba’nın kurucusu Ma, şubat başında ABD’ye tıbbı malzeme yardımı yapmış, Avrupa’ya iki milyon maske göndereceğini söylemişti.