Samanyolu Haber /Gündem / Jackie Chan Çin Komünist Partisi'ne katılmak istiyor /13 Temmuz 2021 18:20

Jackie Chan Çin Komünist Partisi'ne katılmak istiyor

Hollywood aksiyon filmlerinin yaşayan efsanesi, Hong Kong'lu dövüş sanatları ustası Jackie Chan, Pekin'deki bir forumda yaptığı konuşmada, Çin Komünist Partisi'ne (ÇKP) katılmak istediğini açıkladı.

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Çin devlet gazetesi Global Times'ın haberine göre Jackie Chan, ÇKP'nin yüzüncü yılına ilişkin yaptığı konuşmada, partiye katılma isteğini dile getirdi. Chan konuşmasında, "ÇKP'nin büyüklüğünü görebiliyorum, 100 yıldan az bir süredir ortaya koydukları vaatleri gerçekleştirecekler, ancak sadece birkaç yılda" dedi.

HONG KONG'LU ELİT YÜZÜNÜ ÇİN'E DÖNÜYOR

Cumhuriyet’ten Mustafa Birol Güger’in haberine göre Çinli uzmanlar "Chan'ın konuşması, Hong Kong seçkinlerinin son yıllarda ÇKP'ye yönelik artan sempatisini yansıtıyor” görüşünde. Global Times'a göre de bu durum, Hong Kong seçkinlerinin ÇKP'ye yönelik giderek daha nesnel ve rasyonel bir yaklaşım geliştirdiklerinin bir kanıtı.

‘TEK ÜLKE, İKİ SİSTEM’

Habere göre Çin hükümeti bölgeye yönelik politikasını "tek ülke, iki sistem" olarak tanımlıyor. Bu yolla ülkedeki ticari hayata serbestlik tanıyacağının sinyallerini veriyor.

Çinli uzmanlara göre, "ÇKP, Hong Kong'un iç meselelerine doğrudan dahil olmuyor olsa da; ruhu, Anayasa aracılığıyla tezahür ediyor."

ÇKP 100 YAŞINDA

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucu partisi ÇKP, 1 Temmuz 1921 tarihinde Şanghay'da kuruldu., 2016 verilerine göre, 90.59 milyon üye sayısıyla "dünyadaki en büyük ikinci siyasi parti" konumunda. En yakın rakibi ise Hindistan'da.
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