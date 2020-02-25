Jackie Chan hakkında açıklama

Yurt dışındaki bazı medya kuruluşları ünlü oyuncu Jackie Chan'in koronavirüsüne yakalandığını ve karantinaya alındığını iddiası gündeme bomba gibi düştü.





Hong Kong hükümeti yetkilileri Chan’in Koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındığına dair iddiaların doğru olmadığını kaydetti.





Yetkililer ünlü ismin Hong Kong’un kuzeyinde bulunan Kowloon’da bir akşam yemeğinde olduğunu, Koronavirüs taşıyan kişilerle aynı ortamda olmadığını bildirdi.







KORONAVİRÜS AŞISINI BULANA ÖDÜL VAAT ETTİ





Jackie Chan bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgına dair yaptığı açıklamada salgına karşı tedavinin bulunması için her şeyi yapmaya hazır olduğunu ifade etmişti.





Ünlü sinema oyuncusu tedaviyi bulana 1 milyon Çin Yuanı (860 bin TL) ödül vereceğini duyurmuştu.







"Bu parayla ilgili değil." diyen Chan, "Daha önce tıklım tıklım olan sokakları boş görmek istemiyorum. Vatandaşlarımın hayattan zevk almaları gerektiği anlarda görmek istemiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

