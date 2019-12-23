Samanyolu Haber /Gündem / Jailed Journos açıkladı : İşte yeni yıla hapiste girecek gazeteciler listesi /23 Aralık 2019 14:22

Jailed Journos açıkladı : İşte yeni yıla hapiste girecek gazeteciler listesi

Tutuklu gazetecileri yakından takip eden ve yaşadıklarını kamuoyu ile paylaşan Jailed Journos (JJ) yeni yıla sevdiklerinden ayrı, cezaevinde girecek gazeteciler listesini hazırladı.

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Cezaevinde bulunan gazetecileri yakından takip eden ve hikayelerini kamuoyu ile paylaşan Jailed Journos (JJ) tutuklu gazetecilerle ilgili 2019’un son günlerine yaklaşırken son durum raporu yayınladı.


Jailed Journos  Yeni yıla sayılı günler kala, Türkiye’de cezaevinde olan gazetecilerin listesini yayınladı. Mevcut listeler tekrar taranarak hazırlanan liste karmaşayı da ortadan kaldıracak nitelikte. Liste 29 Aralık’a kadar son şekli verilerek kamuoyuna açıklanacak.

Tutuklu 101 gazetecinin isminin bulunduğu listede, gazetecilerin isimlerinin yayında ne zaman tutuklandıkları, çalıştıkları kurum ve tutuldukları cezaevi bilgileri de yer alıyor. JJ, takipçilerinden unutulan isimleri bildirmeleri için [email protected] adresinden kendilerine ulaşmalarını istedi.


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