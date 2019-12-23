Jailed Journos açıkladı : İşte yeni yıla hapiste girecek gazeteciler listesi

Cezaevinde bulunan gazetecileri yakından takip eden ve hikayelerini kamuoyu ile paylaşan Jailed Journos (JJ) tutuklu gazetecilerle ilgili 2019’un son günlerine yaklaşırken son durum raporu yayınladı.









Jailed Journos Yeni yıla sayılı günler kala, Türkiye’de cezaevinde olan gazetecilerin listesini yayınladı. Mevcut listeler tekrar taranarak hazırlanan liste karmaşayı da ortadan kaldıracak nitelikte. Liste 29 Aralık’a kadar son şekli verilerek kamuoyuna açıklanacak.





Tutuklu 101 gazetecinin isminin bulunduğu listede, gazetecilerin isimlerinin yayında ne zaman tutuklandıkları, çalıştıkları kurum ve tutuldukları cezaevi bilgileri de yer alıyor. JJ, takipçilerinden unutulan isimleri bildirmeleri için [email protected] adresinden kendilerine ulaşmalarını istedi.







