Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan, "Öğrencinin bilgisayarına arkadaşları uzaktan bağlantı yapmış. Öğrenci kamera karşısında fare oynatıp sınavı tamamlamış. James Bond filmi gibi." dedi.





Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle uzaktan eğitim devam ederken, kameralar önünde uzaktan sınav olan bir öğrencinin kullandığı kopya çekme yöntemi herkesi şaşırttı. Yöntemi "James Bond" filmlerine benzeten Prof. Dr. Murat Turhan tüm sınav ve ders anlatımlarının özel yazılımlarla uzaktan yapıldığını kaydetti.





ÖZEL YAZILIMA RAĞMEN KOPYA!





Prof. Dr. Turhan, "Şu anda üniversitemizde ders anlatımlarından sınav sistemine kadar her şeyi uzaktan gerçekleştiriyoruz. Bu konuda Türkiye’deki birçok üniversiteye örnek olacak özel yazılımları bizzat ürettik. Hatta bu yazılımları başka üniversitelerle paylaşıyoruz. Tabii bu yeni tecrübeleri beraberinde getiriyor." dedi.





Tıp Fakültesi’nde bir öğrencinin kopya çektiğini tespit ettiklerini aktaran Prof. Dr. Turhan, "Online sınavlarımızda öğrenci kamera karşısına geçip masasını, masasındaki tüm araç ve gereci sınav gözetmeni hocamıza gösteriyor. Sınav bilgisayar başında online yapılıyor. Yeni kopya yöntemini uygulayan öğrencimiz de aynı şekilde kamerasını açıp sınava başladı. 120 soruluk sınav boyunca hiçbir olağanüstü durum yaşamadık. Öğrenci sadece bilgisayarının faresini kullanarak işaretlemeler yaptı ve sınavını bitirdi. Ben de sınavın sorunsuz geçtiğini bildirdim."





4 FARKLI BİLGİSAYAR UZAKTAN BAĞLANMIŞ





"Ancak sınav bitip sisteme işlenme aşamasında sınava giren öğrencinin bilgisayarına 4 farklı IP adresinden ulaşım olduğunu fark ettik." diyen Turhan, "120 soruluk dijital sınavda 480 kayıt vardı. Sonra anladık ki öğrencinin bilgisayarına arkadaşları uzaktan bağlantı yapmış. Yani sınav bir tane, fakat soruları çözen 4 kişi. Öğrenci kamera karşısında fare oynatıp sınavı tamamlamış. Tıpkı James Bond filmi gibi."





Hürriyet gazetesini mülakat veren Turhan, senatoda bu tür durumlar karşısında nasıl bir yol izleneceğine dair kararlar alındığını belirterek, "Bu kararları da tüm öğrencilerimizle detaylı olarak paylaştık. Şu ana kadar yeni bir girişimle karşılaşmadık. Zaten mevcut sistemin bunu tespit ettiğini öğrenen öğrencilerimizin bir daha bu yöntemi deneyeceğini sanmıyorum.” dedi.



