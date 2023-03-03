James Cook'un Aborjinler'den çaldığı Kamay mızrakları iade edilecek

Mızrakların tarihçesi

Mızraklar, 1770 yılında James Cook tarafından HMB Endeavour gemisinin mürettebatı ile doğu Avustralya'daki Aborjin halkı arasındaki ilk temas sırasında bugün Botany Körfezi olarak bilinen Kamay'dan alındı.

Mızrakların önemi





1771'den bu yana dört mızrağı sahiplenen İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi Trinity Koleji bir açıklama yaparak, yasal mülkiyetin La Perouse'daki Aborjin topluluğuna devredilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.La Perouse Yerel Aborjin Arazi Konseyi Başkanı Noeleen Timbery "Atalarımız, mülkiyetlerinin Botany Körfezi'nin geleneksel sahiplerine devredildiğini görmek için uzun yıllar mücadele etti. La Perouse Aborjin topluluğu içindeki ailelerin çoğu, Endeavour'un 1770 yılında Kamay'da demirlediği sekiz gün boyunca orada bulunanların soyundan geliyor." dedi ve mızrakların ait olduğu yerde gelecek nesiller için korunacağını vurguladı.James Cook, o yılın nisan ayında Botany Körfezi'nde yaşayan Aborijinlerin kamplarından rızaları olmadan 40 mızrak alındığını kaydetti.Aslen uzun olan ancak kolay taşınabilmesi için kesilen mızrakların dört tanesi İngiliz Deniz Kuvvetleri'nden Lord Sandwich tarafından, Cook'un İngiltere'ye dönüşünden kısa bir süre sonra Trinity Koleji'e hediye edildi.1771'den beri kolej koleksiyonunun bir parçası olan mızrakların koyuculuğunu 1914 yılından bu yana Cambridge Arkeoloji ve Antropoloji Müzesi (MAA) 1914 yılından bu yana dört mızrağın koruyuculuğunu üstleniyordu.Müze Müdürü Profesör Nicholas Thomas mızrakların bir Avrupalı tarafından Avustralya'dan toplanan ve günümüze ulaşarak belgelenen ilk eserler olduğunu belirtti ve " Bir yanlış anlama ve çatışma tarihinin başlangıcını yansıtıyorlar. Ülkeye iade edilmeleri halinde önemleri daha da artacak." dedi.Önümüzdeki aylarda Avustralya'ya iade edilmesi beklenen mızrakların La Perouse Aborjin topluluğunun Botany Körfezi'nde inşa edilmekte olan yeni bir ziyaretçi merkezinde sergilenmesi planlanıyor.La Perouse Yerel Aborjin Toprak Konseyi'nin talebi üzerine Canberra'daki Avustralya Ulusal Müzesi, Kurnell'deki ziyaretçi merkezi hazır olana kadar mızraklara geçici olarak ev sahipliği yapacak ve bakımlarını üstlenecek.Mızrakların bir kısmı 2015 ve 2020 yıllarında geçici olarak Avustralya'ya iade edilmiş ve sınır karşılaşmalarını araştıran iki serginin parçası olarak Ulusal Müze'de sergilenmişti.