Samanyolu Haber /Gündem / James Jeffrey: Türkiye destekli gruplar savaş suçu işledi /31 Aralık 2021 13:05

James Jeffrey: Türkiye destekli gruplar savaş suçu işledi

ABD’nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye’ye bağlı silahlı grupların Girê Spî ve Serêkaniyê’de savaş suçu işlediğini söyledi.

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ABD eski başkanı Donald Trump döneminde Türkiye yanlısı politikalarıyla bilinen ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Ekim 2019 tarihinde Gire Spi ve Serekaniye’ye düzenlenen askeri operasyonda Türkiye'ye bağlı silahlı grupların savaş suçu işlediğini vurguladı.

Bir televizyon kanalına katılan Jeffrey, savaş suçları nedeniyle bu gruplardan bazıları hakkında soruşturma başlatıldığını ve ardından cezalandırıldıklarını söyledi.

Türkiye'ye bu grupların suçlarına dair net kanıtlar sağladıklarını ve bazıları hakkında soruşturmalar yürütüldüğünü beliren Jeffrey, "Açıkçası Türkiye'nin desteklediği güçler suç işledi, Biden yönetimi bunu araştırdı ve bu gruplardan birini cezalandırdı" dedi.

Yüzbinlerce insanın yerinden edildiği Gire Spi ve Serekaniye'ye Türkiye ve bağlı grupları girdikten sonra işlenen çok sayıda suç insan hakları örgütlerinin raporlarında yer almıştı ve uluslararası kuruluşlara sunulmuştu. 
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