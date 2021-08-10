Jandarma Akbelen’de orman nöbetindeki köylüleri sürükledi

Dün ‘yangın önleme’ bahanesiyle 100 ağacın kesildiği Akbelen Ormanı’nda jandarma direniş alanın boşatılmasını istedi. Bölgeye gelen Milas İlçe Jandarma Komutanı ve Milas Kaymakamı, Muğla Valiliği’nin ormanlara giriş yasağını gerekçe göstererek alanın boşaltılması gerektiğini söyledi.



Direniş alanının orman değil, şahsa ait bir arazi olduğunu belirten nöbetteki köylüler ise ormanı terk etmeyeceklerini vurguladı.



İtirazlara rağmen jandarma gece yarısı direniştekilere saldırdı. Ayrıca köylülere destek için bölgeye giden avukatlar da darp edildi.



Jandarmanın yaka-paça otoyola sürüklediği köylüler ve çevre aktivistleri bölgeden ayrılmayı reddediyor.