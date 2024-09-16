Jandarma aramada buldu: Narin Güran cinayetinde yeni 'çuval' ayrıntısı!

Diyarbakır’da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedenini, bir çuval içerisinde dere altına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın evinden savcılık ifadesini doğrulayabilkecek bir delil çıktı.







Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.





İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinde yer alan habere göre, ekipler soruşturma dosyasına yeni giren bir delile daha ulaştı. Jandarma ekipleri tarafından Narin'in cansız bedenini çuvala koyduktan sonra Eğertutmaz Deresi'ne götürüp gömdüğünü anlatan Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerinin ardından evinde detaylı arama yapıldı.





Jandarma ekipleri tarafından Bahtiyar'ın evinde yapılan aramada Narin'in taşındığı çuval ile seri numarası birbirini takip eden kullanılmamış çuvallar bulundu.





2 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı.





Soruşturma kapsamında Narin'in yakınları olduğu öğrenilen İ.K. ve Ş.K. gözaltına alındı.





Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, aralarında anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'ın da bulunduğu 11 zanlı tutuklanmıştı.





2 şüpheli ile tutuklanan amca Fuat Güran'ın 13 Eylül'de gözaltına alınan eşi Hediye Güran'ın jandarmadaki işlemleri sürüyor.