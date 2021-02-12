Samanyolu Haber /Gündem / Jandarma evleri bastı /12 Şubat 2021 12:11

Jandarma evleri bastı

Konya’da Jandarma evleri bastı, 7 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın gerekçesi ise sosyal medyada paylaşılan mesajlar.

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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kulu eski ilçe eş başkanı Süleyman İnan’ın da olduğu 7 kişi evleri basılarak gözaltına alındı.

Konya’nın Kulu ve Cihanbeyli ilçelerinde bulunan köylerde yapılan operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı. Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre dün Jandarma tarafından yapılan operasyonda HDP Kulu eski ilçe Eş Başkanı Süleyman İnan, İsmet Üçler, Osman Ekici, Erdal Taşkıran, Mustafa Yılmaz, Hasan Oyucu ve Ekrem Söğüt gözaltına alındı.

GEREKÇE: SOSYAL MEDYA MESAJLARI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın gerekçesi ise sosyal medyada paylaştıkları mesajlar. 

Jandarma Terörle Mücadele (TEM) Şubesi'nde de tutulduğu belirtilen 7 kişinin bugün ifadelerinin alınmasının akabinde öğleden sonra savcılığa sevk edileceği öğrenildi.
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