Samanyolu Haber /Gündem / Jandarma Genel Komutanı Org. Çetin'in çephesinden ilk çıkış: 'Bizler yeniçeri değiliz!' /15 Ağustos 2024 17:19

Jandarma Genel Komutanı Org. Çetin'in çephesinden ilk çıkış: 'Bizler yeniçeri değiliz!'

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin’i emekli edilmek istendiği ancak Çetin’in bu karara direndiği iddiaları gündeme oturdu. İçişleri Bakanlığı konuya dair sessizliğini korurken Çetin’in ‘Bizler yeniçeri değiliz. Bize ne emrediliyorsa onu yaparız’ dediği ileri sürüldü.

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Gazeteci İsmail Saymaz; İçişleri Bakanlığı’nın, 65 yaşını dolduran Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin’i emekli etmek istediği ancak Çetin’in bu karara direndiğini yazdı.

İçişleri Bakanlığı’nda yaşanan krize dair Arif Çetin'e çok yakın bir isim Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar’a konuştu.

Yazılanlar nedeniyle Çetin’in oldukça öfkeli olduğunu aktaran yakın isim, “Arif Paşa çok rahatsız. Kendisi, ‘Ben bu devlete 48 senemi verdim. Bizler yeniçeri değiliz. Askeri bürokraside görev yapıyoruz. ‘Öl’ derlerse ölürüz. Ne isterlerse onu yaparız. Hayatım boyunca kanunların dışına çıkmadık. Bize ne emrediliyorsa onu yaparız. Sayın Cumhurbaşkanımız ne derse o olur. Yaşım 65. Emekliliğim geldi. Devam etmem için Meclis’ten yasa çıkması gerekiyor. Emekli olmamda da bir sakınca yok. Herkes bir gün emekli olacak. İnsanların kişilik haklarına dokunulmasına üzülüyorum’ diyor. Bu süreç paşamızı çok yıprattı” dedi.
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