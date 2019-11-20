Samanyolu Haber /Gündem / Jandarma ve Sahil Güvenlik için özelleştirme kararı /20 Kasım 2019 22:16

Jandarma ve Sahil Güvenlik için özelleştirme kararı

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın elindeki bazı birimler için özelleştirme adımı atıldı.

SHABER3.COM

TBMM Başkanlığı'na verilen bir yasa teklifiyle Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait sosyal tesisler ve kantinlerin kiraya verilerek özelleştirilmesinin yolu açılıyor.

AKP tarafından hazırlanarak AKP Gaziantep Milletvekili Sait Kirazoğlu ve çok sayıda AKP milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan yasa teklifine göre Jandarma ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait gazinolar, sosyal tesisler, özel, yerel ve kış eğitim merkezleri ile kantinlerin tamamı, bir kısmı veya şubeleri kiraya verilebilecek. Bu şekilde elde edilen gelirler, genel bütçe gelirleri ile ilişkilendirilmeden tesis ve kantin gelirlerine dahil edilecek.

Özel, yerel ve kış eğitim merkezleri ile birlik dışındaki kantinlerin aylık gayrisafi hasılatının yüzde biri her ay genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimine yatırılacak.

YÜRÜRLÜKTEN KALKTI

AKP'nin verdiği teklifle ayrıca, mevcut yasadaki, “Ayrıca, Jandarma birlikleri; Genelkurmay Başkanlığının talebi üzerine İçişleri Bakanının, illerde ise garnizon komutanının talep etmesi halinde valinin onayıyla kendilerine verilen askeri görevleri de yaparlar” hükmü de, Jandarma İçişleri Bakanlığı’na bağlandığı için kaldırılıyor.

Daha önce 5 Nisan’da Resmi Gazete’de Yayınlanan yönetmelik ile de, kantinlerin tamamı, bir kısmı veya bazı şubelerinin Devlet İhale Kanunu hükümleri kapsamında kiraya verilmesi ya da üçüncü şahıslara işlettirilmelerinin yolu açılmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Jandarma ve Sahil Güvenlik için özelleştirme kararı Sonraki Haber >>

Tutsak bebekler için

Tutsak bebekler için

Saha bir anda karıştı, hakemleri polis kurtardı!

Saha bir anda karıştı, hakemleri polis kurtardı!

''Beni tutuklayan hakim daha sonra intihar teşebbüsünde bulundu''

''Beni tutuklayan hakim daha sonra intihar teşebbüsünde bulundu''

Kul Hakkıyla ilgili önemli uyarı!

Kul Hakkıyla ilgili önemli uyarı!

MHP 1 yıl içinde neden çark etti ?

MHP 1 yıl içinde neden çark etti ?

30 yıl sigara içmiş birinin akciğerleri!

30 yıl sigara içmiş birinin akciğerleri!

Bahçeli 50 gün sonra Meclis'te: Oldukça zayıflamış

Bahçeli 50 gün sonra Meclis'te: Oldukça zayıflamış

AKP'li iki isim kumarhanede!

AKP'li iki isim kumarhanede!

Pazarcılık yapan KHK mağduru

Pazarcılık yapan KHK mağduru

Böyle olur 'Sosyetik muhafazakarların' kuzen buluşması

Böyle olur 'Sosyetik muhafazakarların' kuzen buluşması
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:19:50